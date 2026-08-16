قیمت امروز ForgAI

قیمت لحظه‌ ای ForgAI (FORGAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FORGAI به USD برابر با $ 0 برای هر FORGAI می‌ باشد.

توکن ForgAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,298.85 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 958.99M FORGAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FORGAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FORGAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان +4.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ForgAI (FORGAI)

ارزش بازار $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K سرمایه در گردش 958.99M 958.99M 958.99M عرضه کل 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

ارزش بازار فعلی ForgAI برابر است با $ 18.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FORGAI برابر است با 958.99M، و عرضه کل آن 958993000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.30K است.