قیمت لحظه‌ ای Flaze Coin امروز برابر است با 0.00298656 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FLAZE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FLAZE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Flaze Coin امروز برابر است با 0.00298656 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FLAZE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FLAZE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FLAZE

اطلاعات قیمت FLAZE

وب‌سایت رسمی FLAZE

توکنومیکس FLAZE

پیش‌بینی قیمت FLAZE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Flaze Coin

قیمت Flaze Coin (FLAZE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FLAZE به USD:

$0.00298656
$0.00298656$0.00298656
-0.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Flaze Coin (FLAZE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:47:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Flaze Coin (FLAZE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00296749
$ 0.00296749$ 0.00296749
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00306411
$ 0.00306411$ 0.00306411
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00296749
$ 0.00296749$ 0.00296749

$ 0.00306411
$ 0.00306411$ 0.00306411

$ 0.01720448
$ 0.01720448$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363$ 0.00211363

--

-0.47%

+2.82%

+2.82%

قیمت لحظه‌ ای Flaze Coin (FLAZE) برابر است با $0.00298656. در 24 ساعت گذشته، FLAZE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00296749 تا حداکثر $ 0.00306411 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FLAZE برابر با $ 0.01720448 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00211363 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FLAZE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.47% و در 7 روز گذشته +2.82% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Flaze Coin (FLAZE)

$ 57.54K
$ 57.54K$ 57.54K

--
----

$ 57.54K
$ 57.54K$ 57.54K

19.27M
19.27M 19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

ارزش بازار فعلی Flaze Coin برابر است با $ 57.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLAZE برابر است با 19.27M، و عرضه کل آن 19265572.042045552 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.54K است.

تاریخچه قیمت Flaze Coin (FLAZE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ -0.0001463784 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ -0.0015293925 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.47%
30 روز$ -0.0001463784-4.90%
60 روز$ -0.0015293925-51.20%
90 روز$ 0--

Flaze CoinFLAZE چیست

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Flaze Coin (FLAZE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Flaze Coin (USD)

ارزش Flaze Coin (FLAZE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Flaze Coin (FLAZE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Flaze Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Flaze Coin را بررسی کنید!

FLAZE به ارزهای محلی

توکنومیکس Flaze Coin (FLAZE)

درک، توکنومیکس Flaze Coin (FLAZE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLAZE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Flaze Coin (FLAZE)

امروز Flaze Coin (FLAZE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FLAZE به واحد USD برابر است با 0.00298656 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FLAZE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FLAZE نسبت به USD برابر است با $ 0.00298656. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Flaze Coin چقدر است؟
ارزش بازار FLAZE برابر است با $ 57.54K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FLAZE چقدر است؟
عرضه در گردش FLAZE برابر است با 19.27M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLAZE چقدر بوده است؟
FLAZE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01720448 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FLAZE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FLAZE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00211363 USD رسید.
حجم معاملات FLAZE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLAZE برابر است با -- USD.
آیا FLAZE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FLAZE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLAZE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:47:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Flaze Coin (FLAZE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,715.00
$113,715.00$113,715.00

-1.09%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,077.12
$4,077.12$4,077.12

-2.29%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05419
$0.05419$0.05419

-2.72%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.40
$199.40$199.40

-0.35%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1728
$4.1728$4.1728

-19.53%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,077.12
$4,077.12$4,077.12

-2.29%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,715.00
$113,715.00$113,715.00

-1.09%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.40
$199.40$199.40

-0.35%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6258
$2.6258$2.6258

-1.33%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,127.38
$1,127.38$1,127.38

-1.42%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001106
$0.001106$0.001106

+84.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001343
$0.0000000000000001343$0.0000000000000001343

+1,132.11%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1698
$0.1698$0.1698

+239.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04465
$0.04465$0.04465

+123.25%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01819
$0.01819$0.01819

+81.90%