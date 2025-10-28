قیمت Flaze Coin (FLAZE)
قیمت لحظه ای Flaze Coin (FLAZE) برابر است با $0.00298656. در 24 ساعت گذشته، FLAZE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00296749 تا حداکثر $ 0.00306411 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FLAZE برابر با $ 0.01720448 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00211363 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، FLAZE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.47% و در 7 روز گذشته +2.82% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Flaze Coin برابر است با $ 57.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLAZE برابر است با 19.27M، و عرضه کل آن 19265572.042045552 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 57.54K است.
امروز، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ -0.0001463784 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ -0.0015293925 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Flaze Coin به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-0.47%
|30 روز
|$ -0.0001463784
|-4.90%
|60 روز
|$ -0.0015293925
|-51.20%
|90 روز
|$ 0
|--
Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet
