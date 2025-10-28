Flaze CoinFLAZE چیست

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Flaze Coin (FLAZE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Flaze Coin (USD)

ارزش Flaze Coin (FLAZE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Flaze Coin (FLAZE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Flaze Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Flaze Coin را بررسی کنید!

FLAZE به ارزهای محلی

توکنومیکس Flaze Coin (FLAZE)

درک، توکنومیکس Flaze Coin (FLAZE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLAZE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Flaze Coin (FLAZE) امروز Flaze Coin (FLAZE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FLAZE به واحد USD برابر است با 0.00298656 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FLAZE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00298656 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FLAZE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Flaze Coin چقدر است؟ ارزش بازار FLAZE برابر است با $ 57.54K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FLAZE چقدر است؟ عرضه در گردش FLAZE برابر است با 19.27M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLAZE چقدر بوده است؟ FLAZE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01720448 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FLAZE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FLAZE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00211363 USD رسید. حجم معاملات FLAZE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLAZE برابر است با -- USD . آیا FLAZE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FLAZE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLAZE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Flaze Coin (FLAZE)