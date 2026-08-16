قیمت امروز Fishkoin

قیمت لحظه‌ ای Fishkoin (KOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KOIN به USD برابر با $ 0 برای هر KOIN می‌ باشد.

توکن Fishkoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 101,660 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.65T KOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fishkoin (KOIN)

ارزش بازار $ 101.66K$ 101.66K $ 101.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.66K$ 101.66K $ 101.66K سرمایه در گردش 16.65T 16.65T 16.65T عرضه کل 16,650,316,637,613.164 16,650,316,637,613.164 16,650,316,637,613.164

ارزش بازار فعلی Fishkoin برابر است با $ 101.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KOIN برابر است با 16.65T، و عرضه کل آن 16650316637613.164 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.66K است.