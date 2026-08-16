قیمت امروز First Convicted RACCON

قیمت لحظه‌ ای First Convicted RACCON (FRED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRED به USD برابر با $ 0 برای هر FRED می‌ باشد.

توکن First Convicted RACCON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 301,621 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M FRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.303243 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRED طی یک ساعت گذشته به میزان -3.69% و در هفت روز اخیر به میزان -0.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 42.50K رسیده است.

اطلاعات بازار First Convicted RACCON (FRED)

ارزش بازار $ 301.62K$ 301.62K $ 301.62K حجم (24 ساعته) $ 42.50K$ 42.50K $ 42.50K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 301.62K$ 301.62K $ 301.62K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

ارزش بازار فعلی First Convicted RACCON برابر است با $ 301.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.50K. عرضه در گردش FRED برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999843302.96 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 301.62K است.