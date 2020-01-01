خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های با تم یادبود بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم یادبود را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04125
-0.05%
+1.37%
-5.99%
$ 41.43M
$ 1.85M
2
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00038875
+0.04%
+0.05%
+15.02%
$ 388.73K
$ 5.05K
3
First Convicted RACCON
First Convicted RACCON
FRED
$ 0.00032128
+0.45%
+0.13%
+5.76%
$ 321.23K
$ 41.29K
4
PUPPERS
PUPPERS
PUPPERS
$ 3.266E-5
+0.15%
+23.60%
+22.00%
$ 32.65K
--
5
Geoff
Geoff
GEOFF
$ 2.715E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 27.15K
--
6
BALTO
BALTO
BALTO
$ 6.8588E-8
-0.06%
+0.30%
-6.94%
$ 24.62K
--
7
First Convicted Raccoon
First Convicted Raccoon
FRED
$ 1.61E-5
0.00%
-2.20%
-5.29%
$ 11.21K
--
8
Wilson Lo Siento
Wilson Lo Siento
WILSON
$ 1.092E-5
-0.09%
+0.10%
-26.66%
$ 10.92K
--
9
Justice for Pnut and Fred
Justice for Pnut and Fred
JUSTICE
$ 9.6E-6
0.00%
+2.80%
+2.67%
$ 9.41K
--

سوالات متداول

توکن‌ های با تم یادبود چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم یادبود به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $42.26M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم یادبود چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم یادبود که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PUPPERS با ثبت تغییر قیمتی 23.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم یادبود در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته با تم یادبود را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم یادبود می‌توان به PNUT, HARAMBE, FRED اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم یادبود چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم یادبود در حال حاضر حدود $42.26M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم یادبود، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.