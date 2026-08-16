قیمت امروز FINE

قیمت لحظه‌ ای FINE (FINE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FINE به USD برابر با $ 0 برای هر FINE می‌ باشد.

توکن FINE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 172,273 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69T FINE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FINE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FINE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FINE (FINE)

ارزش بازار $ 172.27K$ 172.27K $ 172.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 172.27K$ 172.27K $ 172.27K سرمایه در گردش 420.69T 420.69T 420.69T عرضه کل 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی FINE برابر است با $ 172.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FINE برابر است با 420.69T، و عرضه کل آن 420690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 172.27K است.