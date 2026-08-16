قیمت امروز FIDEL

قیمت لحظه‌ ای FIDEL (FIDEL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIDEL به USD برابر با $ 0 برای هر FIDEL می‌ باشد.

توکن FIDEL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41,422 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 945.28M FIDEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIDEL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00100894 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIDEL طی یک ساعت گذشته به میزان -2.09% و در هفت روز اخیر به میزان +69.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FIDEL (FIDEL)

ارزش بازار $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K سرمایه در گردش 945.28M 945.28M 945.28M عرضه کل 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

ارزش بازار فعلی FIDEL برابر است با $ 41.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FIDEL برابر است با 945.28M، و عرضه کل آن 945283662.7035158 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.42K است.