قیمت امروز Faith

قیمت لحظه‌ ای Faith (FBB4) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FBB4 به USD برابر با $ 0 برای هر FBB4 می‌ باشد.

توکن Faith در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 127,203 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FBB4 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FBB4 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00925056 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FBB4 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.71 رسیده است.

اطلاعات بازار Faith (FBB4)

ارزش بازار $ 127.20K$ 127.20K $ 127.20K حجم (24 ساعته) $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.20K$ 127.20K $ 127.20K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Faith برابر است با $ 127.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.71. عرضه در گردش FBB4 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.20K است.