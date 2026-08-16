قیمت امروز FAHHHH

قیمت لحظه‌ ای FAHHHH (FAHHHH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FAHHHH به USD برابر با $ 0 برای هر FAHHHH می‌ باشد.

توکن FAHHHH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 78 793 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 977,05M FAHHHH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FAHHHH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00126405 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FAHHHH طی یک ساعت گذشته به میزان +0,35% و در هفت روز اخیر به میزان -15,51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FAHHHH (FAHHHH)

ارزش بازار $ 78,79K$ 78,79K $ 78,79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 78,79K$ 78,79K $ 78,79K سرمایه در گردش 977,05M 977,05M 977,05M عرضه کل 999 386 348,497912 999 386 348,497912 999 386 348,497912

ارزش بازار فعلی FAHHHH برابر است با $ 78,79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FAHHHH برابر است با 977,05M، و عرضه کل آن 999386348.497912 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 78,79K است.