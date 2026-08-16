قیمت امروز EQTY

قیمت لحظه‌ ای EQTY (EQTY) در حال حاضر برابر با $ 0.0017425 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EQTY به USD برابر با $ 0.0017425 برای هر EQTY می‌ باشد.

توکن EQTY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 507,144 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 291.04M EQTY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EQTY در بازه‌ ای بین $ 0.00169825 (حداقل) و $ 0.00182327 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.901021 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00132194 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EQTY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -8.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.55K رسیده است.

اطلاعات بازار EQTY (EQTY)

ارزش بازار $ 507.14K$ 507.14K $ 507.14K حجم (24 ساعته) $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 507.14K$ 507.14K $ 507.14K سرمایه در گردش 291.04M 291.04M 291.04M عرضه کل 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672

ارزش بازار فعلی EQTY برابر است با $ 507.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.55K. عرضه در گردش EQTY برابر است با 291.04M، و عرضه کل آن 291044629.1775672 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 507.14K است.