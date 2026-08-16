قیمت امروز Epiko

قیمت لحظه‌ ای Epiko (EPIKO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EPIKO به USD برابر با $ 0 برای هر EPIKO می‌ باشد.

توکن Epiko در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 104,876 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 173.26M EPIKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EPIKO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03387736 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EPIKO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Epiko (EPIKO)

ارزش بازار $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K حجم (24 ساعته) $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K سرمایه در گردش 173.26M 173.26M 173.26M عرضه کل 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

ارزش بازار فعلی Epiko برابر است با $ 104.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.15. عرضه در گردش EPIKO برابر است با 173.26M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.88K است.