قیمت امروز ENIDOG

قیمت لحظه‌ ای ENIDOG (ENIDOG) در حال حاضر برابر با $ 0.00149751 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ENIDOG به USD برابر با $ 0.00149751 برای هر ENIDOG می‌ باشد.

توکن ENIDOG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 142,623 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.24M ENIDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ENIDOG در بازه‌ ای بین $ 0.00147666 (حداقل) و $ 0.00149706 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00552283 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00108899 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ENIDOG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +11.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 153.71 رسیده است.

اطلاعات بازار ENIDOG (ENIDOG)

ارزش بازار $ 142.62K$ 142.62K $ 142.62K حجم (24 ساعته) $ 153.71$ 153.71 $ 153.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 142.62K$ 142.62K $ 142.62K سرمایه در گردش 95.24M 95.24M 95.24M عرضه کل 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

ارزش بازار فعلی ENIDOG برابر است با $ 142.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 153.71. عرضه در گردش ENIDOG برابر است با 95.24M، و عرضه کل آن 95240884.84729192 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 142.62K است.