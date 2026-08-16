قیمت امروز Energy

قیمت لحظه‌ ای Energy ($NRG) در حال حاضر برابر با $ 0.0023122 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $NRG به USD برابر با $ 0.0023122 برای هر $NRG می‌ باشد.

توکن Energy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,269,784 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 981.66M $NRG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $NRG در بازه‌ ای بین $ 0.0022666 (حداقل) و $ 0.00233721 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00419454 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00200577 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $NRG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +6.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Energy ($NRG)

ارزش بازار $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M حجم (24 ساعته) $ 15.99K$ 15.99K $ 15.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M سرمایه در گردش 981.66M 981.66M 981.66M عرضه کل 981,663,150.628524 981,663,150.628524 981,663,150.628524

ارزش بازار فعلی Energy برابر است با $ 2.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.99K. عرضه در گردش $NRG برابر است با 981.66M، و عرضه کل آن 981663150.628524 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.27M است.