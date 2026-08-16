قیمت امروز Ember SUI

قیمت لحظه‌ ای Ember SUI (ESUI) در حال حاضر برابر با $ 0.706227 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ESUI به USD برابر با $ 0.706227 برای هر ESUI می‌ باشد.

توکن Ember SUI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,565,272 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.05M ESUI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ESUI در بازه‌ ای بین $ 0.706949 (حداقل) و $ 0.717675 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.49 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.675304 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ESUI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -1.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Ember SUI (ESUI)

ارزش بازار $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M حجم (24 ساعته) $ 4.41K$ 4.41K $ 4.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M سرمایه در گردش 5.05M 5.05M 5.05M عرضه کل 5,048,365.783987 5,048,365.783987 5,048,365.783987

ارزش بازار فعلی Ember SUI برابر است با $ 3.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.41K. عرضه در گردش ESUI برابر است با 5.05M، و عرضه کل آن 5048365.783987 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.57M است.