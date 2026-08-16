قیمت امروز Ember Earn

قیمت لحظه‌ ای Ember Earn (EEARN) در حال حاضر برابر با $ 1.035 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EEARN به USD برابر با $ 1.035 برای هر EEARN می‌ باشد.

توکن Ember Earn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,293,552 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.25M EEARN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EEARN در بازه‌ ای بین $ 1.03 (حداقل) و $ 1.035 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.036 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.998919 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EEARN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Ember Earn (EEARN)

ارزش بازار $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M حجم (24 ساعته) $ 35.80$ 35.80 $ 35.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M سرمایه در گردش 1.25M 1.25M 1.25M عرضه کل 1,250,000.0 1,250,000.0 1,250,000.0

ارزش بازار فعلی Ember Earn برابر است با $ 1.29M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.80. عرضه در گردش EEARN برابر است با 1.25M، و عرضه کل آن 1250000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.29M است.