قیمت امروز elchef

قیمت لحظه‌ ای elchef (ELCHEF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELCHEF به USD برابر با $ 0 برای هر ELCHEF می‌ باشد.

توکن elchef در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81,304 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 939.22M ELCHEF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELCHEF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELCHEF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.61% و در هفت روز اخیر به میزان +7.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار elchef (ELCHEF)

ارزش بازار $ 81.30K$ 81.30K $ 81.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.30K$ 81.30K $ 81.30K سرمایه در گردش 939.22M 939.22M 939.22M عرضه کل 939,215,518.087893 939,215,518.087893 939,215,518.087893

ارزش بازار فعلی elchef برابر است با $ 81.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ELCHEF برابر است با 939.22M، و عرضه کل آن 939215518.087893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.30K است.