قیمت امروز Eitherway

قیمت لحظه‌ ای Eitherway (EITHER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EITHER به USD برابر با $ 0 برای هر EITHER می‌ باشد.

توکن Eitherway در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,345.3 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.98M EITHER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EITHER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.386553 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EITHER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -8.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.72 رسیده است.

اطلاعات بازار Eitherway (EITHER)

ارزش بازار $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K حجم (24 ساعته) $ 75.72$ 75.72 $ 75.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K سرمایه در گردش 99.98M 99.98M 99.98M عرضه کل 99,977,940.25752997 99,977,940.25752997 99,977,940.25752997

ارزش بازار فعلی Eitherway برابر است با $ 15.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.72. عرضه در گردش EITHER برابر است با 99.98M، و عرضه کل آن 99977940.25752997 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.35K است.