قیمت امروز Earendel

قیمت لحظه‌ ای Earendel (EARENDEL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EARENDEL به USD برابر با $ 0 برای هر EARENDEL می‌ باشد.

توکن Earendel در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,253 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B EARENDEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EARENDEL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EARENDEL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -6.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Earendel (EARENDEL)

ارزش بازار $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Earendel برابر است با $ 33.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EARENDEL برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.25K است.