قیمت امروز Dulus AI

قیمت لحظه‌ ای Dulus AI (DULUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DULUS به USD برابر با $ 0 برای هر DULUS می‌ باشد.

توکن Dulus AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,910 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.38M DULUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DULUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DULUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -17.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dulus AI (DULUS)

ارزش بازار $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K سرمایه در گردش 993.38M 993.38M 993.38M عرضه کل 993,377,463.22707 993,377,463.22707 993,377,463.22707

ارزش بازار فعلی Dulus AI برابر است با $ 57.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DULUS برابر است با 993.38M، و عرضه کل آن 993377463.22707 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.91K است.