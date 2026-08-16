قیمت امروز Dolan Duck

قیمت لحظه‌ ای Dolan Duck (DOLAN) در حال حاضر برابر با $ 0.00373253 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOLAN به USD برابر با $ 0.00373253 برای هر DOLAN می‌ باشد.

توکن Dolan Duck در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 366,617 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 98.22M DOLAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOLAN در بازه‌ ای بین $ 0.00352644 (حداقل) و $ 0.00373763 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.896515 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00195926 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOLAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +53.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.21K رسیده است.

اطلاعات بازار Dolan Duck (DOLAN)

ارزش بازار $ 366.62K$ 366.62K $ 366.62K حجم (24 ساعته) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 366.62K$ 366.62K $ 366.62K سرمایه در گردش 98.22M 98.22M 98.22M عرضه کل 98,222,279.133495 98,222,279.133495 98,222,279.133495

ارزش بازار فعلی Dolan Duck برابر است با $ 366.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.21K. عرضه در گردش DOLAN برابر است با 98.22M، و عرضه کل آن 98222279.133495 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 366.62K است.