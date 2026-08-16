قیمت امروز Doggy

قیمت لحظه‌ ای Doggy (DOGGY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGGY به USD برابر با $ 0 برای هر DOGGY می‌ باشد.

توکن Doggy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 157,185 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.25B DOGGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGGY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02948903 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGGY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Doggy (DOGGY)

ارزش بازار $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K سرمایه در گردش 2.25B 2.25B 2.25B عرضه کل 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

ارزش بازار فعلی Doggy برابر است با $ 157.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGGY برابر است با 2.25B، و عرضه کل آن 2250595564.23979 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 157.19K است.