قیمت امروز DogeFork

قیمت لحظه‌ ای DogeFork (DORK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DORK به USD برابر با $ 0 برای هر DORK می‌ باشد.

توکن DogeFork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,470.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 149.73B DORK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DORK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DORK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -1.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DogeFork (DORK)

ارزش بازار $ 13.47K$ 13.47K $ 13.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.47K$ 13.47K $ 13.47K سرمایه در گردش 149.73B 149.73B 149.73B عرضه کل 149,725,083,815.8786 149,725,083,815.8786 149,725,083,815.8786

ارزش بازار فعلی DogeFork برابر است با $ 13.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DORK برابر است با 149.73B، و عرضه کل آن 149725083815.8786 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.47K است.