قیمت امروز Diversified USD

قیمت لحظه‌ ای Diversified USD (DFIUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DFIUSD به USD برابر با $ 1.0 برای هر DFIUSD می‌ باشد.

توکن Diversified USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 186,068 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 185.99K DFIUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DFIUSD در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.048 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.974822 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DFIUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 172.89 رسیده است.

اطلاعات بازار Diversified USD (DFIUSD)

ارزش بازار $ 186.07K$ 186.07K $ 186.07K حجم (24 ساعته) $ 172.89$ 172.89 $ 172.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 186.07K$ 186.07K $ 186.07K سرمایه در گردش 185.99K 185.99K 185.99K عرضه کل 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

ارزش بازار فعلی Diversified USD برابر است با $ 186.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 172.89. عرضه در گردش DFIUSD برابر است با 185.99K، و عرضه کل آن 185992.67578125 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 186.07K است.