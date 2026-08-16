قیمت امروز Digital Metals

قیمت لحظه‌ ای Digital Metals (METALS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی METALS به USD برابر با $ 0 برای هر METALS می‌ باشد.

توکن Digital Metals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,152.19 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 549.22M METALS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، METALS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00281992 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز METALS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Digital Metals (METALS)

ارزش بازار $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K سرمایه در گردش 549.22M 549.22M 549.22M عرضه کل 549,220,599.431354 549,220,599.431354 549,220,599.431354

ارزش بازار فعلی Digital Metals برابر است با $ 11.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش METALS برابر است با 549.22M، و عرضه کل آن 549220599.431354 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.15K است.