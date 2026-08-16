قیمت امروز Delusional Optimist

قیمت لحظه‌ ای Delusional Optimist (DELUSIONAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5,90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DELUSIONAL به USD برابر با $ 0 برای هر DELUSIONAL می‌ باشد.

توکن Delusional Optimist در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30.422 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998,78M DELUSIONAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DELUSIONAL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DELUSIONAL طی یک ساعت گذشته به میزان +5,98% و در هفت روز اخیر به میزان -39,16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Delusional Optimist (DELUSIONAL)

ارزش بازار $ 30,42K$ 30,42K $ 30,42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30,42K$ 30,42K $ 30,42K سرمایه در گردش 998,78M 998,78M 998,78M عرضه کل 998.783.300,504241 998.783.300,504241 998.783.300,504241

ارزش بازار فعلی Delusional Optimist برابر است با $ 30,42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DELUSIONAL برابر است با 998,78M، و عرضه کل آن 998783300.504241 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30,42K است.