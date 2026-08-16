قیمت امروز DeFi Kingdoms

قیمت لحظه‌ ای DeFi Kingdoms (JEWEL) در حال حاضر برابر با $ 0.00542818 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JEWEL به USD برابر با $ 0.00542818 برای هر JEWEL می‌ باشد.

توکن DeFi Kingdoms در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 611,193 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 112.60M JEWEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JEWEL در بازه‌ ای بین $ 0.00520985 (حداقل) و $ 0.0055845 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 22.52 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0015605 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JEWEL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -6.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 184.52 رسیده است.

اطلاعات بازار DeFi Kingdoms (JEWEL)

ارزش بازار $ 611.19K$ 611.19K $ 611.19K حجم (24 ساعته) $ 184.52$ 184.52 $ 184.52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 648.31K$ 648.31K $ 648.31K سرمایه در گردش 112.60M 112.60M 112.60M عرضه کل 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552

ارزش بازار فعلی DeFi Kingdoms برابر است با $ 611.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 184.52. عرضه در گردش JEWEL برابر است با 112.60M، و عرضه کل آن 119434440.5891552 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 648.31K است.