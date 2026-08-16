قیمت امروز DeepFakeAI

قیمت لحظه‌ ای DeepFakeAI (FAKEAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FAKEAI به USD برابر با $ 0 برای هر FAKEAI می‌ باشد.

توکن DeepFakeAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 196,018 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 958.82M FAKEAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FAKEAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04434524 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FAKEAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -2.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.89 رسیده است.

اطلاعات بازار DeepFakeAI (FAKEAI)

ارزش بازار $ 196.02K$ 196.02K $ 196.02K حجم (24 ساعته) $ 35.89$ 35.89 $ 35.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 196.02K$ 196.02K $ 196.02K سرمایه در گردش 958.82M 958.82M 958.82M عرضه کل 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

ارزش بازار فعلی DeepFakeAI برابر است با $ 196.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.89. عرضه در گردش FAKEAI برابر است با 958.82M، و عرضه کل آن 958824031.12 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 196.02K است.