قیمت امروز DebtCoin

قیمت لحظه‌ ای DebtCoin (DEBT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEBT به USD برابر با $ 0 برای هر DEBT می‌ باشد.

توکن DebtCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81,647 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.11M DEBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEBT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03468763 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEBT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.83% و در هفت روز اخیر به میزان +5.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DebtCoin (DEBT)

ارزش بازار $ 81.65K$ 81.65K $ 81.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.65K$ 81.65K $ 81.65K سرمایه در گردش 979.11M 979.11M 979.11M عرضه کل 979,111,984.855735 979,111,984.855735 979,111,984.855735

ارزش بازار فعلی DebtCoin برابر است با $ 81.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DEBT برابر است با 979.11M، و عرضه کل آن 979111984.855735 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.65K است.