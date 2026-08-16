قیمت امروز DarkDrop

قیمت لحظه‌ ای DarkDrop (DARKDROP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DARKDROP به USD برابر با $ 0 برای هر DARKDROP می‌ باشد.

توکن DarkDrop در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,756.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M DARKDROP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DARKDROP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DARKDROP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DarkDrop (DARKDROP)

ارزش بازار $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,955,138.607232 999,955,138.607232 999,955,138.607232

ارزش بازار فعلی DarkDrop برابر است با $ 9.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DARKDROP برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999955138.607232 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.76K است.