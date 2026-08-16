قیمت امروز DANK DOGE

قیمت لحظه‌ ای DANK DOGE (DANKDOGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DANKDOGE به USD برابر با $ 0 برای هر DANKDOGE می‌ باشد.

توکن DANK DOGE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,427 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 412.69T DANKDOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DANKDOGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DANKDOGE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -14.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DANK DOGE (DANKDOGE)

ارزش بازار $ 42.43K$ 42.43K $ 42.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.43K$ 42.43K $ 42.43K سرمایه در گردش 412.69T 412.69T 412.69T عرضه کل 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DANK DOGE برابر است با $ 42.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DANKDOGE برابر است با 412.69T، و عرضه کل آن 420690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.43K است.