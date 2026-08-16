قیمت امروز Dale

قیمت لحظه‌ ای Dale (DALE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DALE به USD برابر با $ 0 برای هر DALE می‌ باشد.

توکن Dale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,558.91 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.69M DALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DALE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00455105 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DALE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dale (DALE)

ارزش بازار $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K سرمایه در گردش 999.69M 999.69M 999.69M عرضه کل 999,690,649.348755 999,690,649.348755 999,690,649.348755

ارزش بازار فعلی Dale برابر است با $ 13.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DALE برابر است با 999.69M، و عرضه کل آن 999690649.348755 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.56K است.