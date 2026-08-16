قیمت امروز Cycle Network

قیمت لحظه‌ ای Cycle Network (CYC) در حال حاضر برابر با $ 0.01323567 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYC به USD برابر با $ 0.01323567 برای هر CYC می‌ باشد.

توکن Cycle Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,011,816 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 152.00M CYC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYC در بازه‌ ای بین $ 0.0130856 (حداقل) و $ 0.01413175 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.11831 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00639678 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +19.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 129.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Cycle Network (CYC)

ارزش بازار $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M حجم (24 ساعته) $ 129.08K$ 129.08K $ 129.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.24M$ 13.24M $ 13.24M سرمایه در گردش 152.00M 152.00M 152.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cycle Network برابر است با $ 2.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 129.08K. عرضه در گردش CYC برابر است با 152.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.24M است.