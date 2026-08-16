قیمت امروز CRUDE

قیمت لحظه‌ ای CRUDE (CRUDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRUDE به USD برابر با $ 0 برای هر CRUDE می‌ باشد.

توکن CRUDE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,072 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CRUDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRUDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRUDE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CRUDE (CRUDE)

ارزش بازار $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CRUDE برابر است با $ 26.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRUDE برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.07K است.