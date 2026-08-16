قیمت امروز Coldstar

قیمت لحظه‌ ای Coldstar (COLD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COLD به USD برابر با $ 0 برای هر COLD می‌ باشد.

توکن Coldstar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,931 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 822.57M COLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COLD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COLD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان +68.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Coldstar (COLD)

ارزش بازار $ 49.93K$ 49.93K $ 49.93K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.93K$ 49.93K $ 49.93K سرمایه در گردش 822.57M 822.57M 822.57M عرضه کل 999,970,696.748666 999,970,696.748666 999,970,696.748666

ارزش بازار فعلی Coldstar برابر است با $ 49.93K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COLD برابر است با 822.57M، و عرضه کل آن 999970696.748666 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.93K است.