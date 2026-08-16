قیمت امروز Cocoro

قیمت لحظه‌ ای Cocoro (COCORO) در حال حاضر برابر با $ 0.00127392 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COCORO به USD برابر با $ 0.00127392 برای هر COCORO می‌ باشد.

توکن Cocoro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,015,938 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 797.49M COCORO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COCORO در بازه‌ ای بین $ 0.00124402 (حداقل) و $ 0.00127578 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.082678 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COCORO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -4.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Cocoro (COCORO)

ارزش بازار $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M حجم (24 ساعته) $ 4.69$ 4.69 $ 4.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M سرمایه در گردش 797.49M 797.49M 797.49M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cocoro برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.69. عرضه در گردش COCORO برابر است با 797.49M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.27M است.