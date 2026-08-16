قیمت امروز Clawd

قیمت لحظه‌ ای Clawd (CLAWD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWD به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWD می‌ باشد.

توکن Clawd در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,846 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 816.28M CLAWD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +82.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Clawd (CLAWD)

ارزش بازار $ 40.85K$ 40.85K $ 40.85K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.85K$ 40.85K $ 40.85K سرمایه در گردش 816.28M 816.28M 816.28M عرضه کل 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

ارزش بازار فعلی Clawd برابر است با $ 40.85K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWD برابر است با 816.28M، و عرضه کل آن 816283064.446034 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.85K است.