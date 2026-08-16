قیمت امروز Circuit LLM

قیمت لحظه‌ ای Circuit LLM (CIRC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CIRC به USD برابر با $ 0 برای هر CIRC می‌ باشد.

توکن Circuit LLM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,121.47 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.97M CIRC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CIRC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CIRC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.92% و در هفت روز اخیر به میزان -23.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Circuit LLM (CIRC)

ارزش بازار $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K سرمایه در گردش 989.97M 989.97M 989.97M عرضه کل 999,973,958.716615 999,973,958.716615 999,973,958.716615

ارزش بازار فعلی Circuit LLM برابر است با $ 17.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CIRC برابر است با 989.97M، و عرضه کل آن 999973958.716615 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.29K است.