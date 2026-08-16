قیمت امروز Chirpley

قیمت لحظه‌ ای Chirpley (CHRP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHRP به USD برابر با $ 0 برای هر CHRP می‌ باشد.

توکن Chirpley در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,090 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 636.76M CHRP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHRP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03695469 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHRP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chirpley (CHRP)

ارزش بازار $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.66K$ 89.66K $ 89.66K سرمایه در گردش 636.76M 636.76M 636.76M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Chirpley برابر است با $ 57.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHRP برابر است با 636.76M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.66K است.