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برترین توکن‌ های اکوسیستم پایدار بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم پایدار را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.53
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.12
-0.01%
+0.00%
-1.46%
$ 4.18B
$ 130.60M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
4
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
+0.01%
+0.10%
$ 117.88M
$ 98.53K
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
8
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.10%
+0.01%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.11M
9
Fefer
Fefer
FEFER
$ 0.001144
+4.94%
-9.42%
-46.81%
--
$ 59.46M
10
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.031379
-0.45%
+0.44%
-3.59%
--
$ 2.74M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم پایدار چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم پایدار به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $15.56B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم پایدار چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم پایدار که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم پایدار در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته اکوسیستم پایدار را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم پایدار می‌توان به LINK, WETH, USDT0 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم پایدار چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم پایدار در حال حاضر حدود $15.56B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم پایدار، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.