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برترین توکن‌ های اکوسیستم Morph L2 بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Morph L2 را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.22M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.65281
-0.01%
-0.09%
+1.60%
$ 1.15B
$ 42.53K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08443
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6271
-0.13%
-0.17%
-0.17%
$ 149.43M
$ 659.02K
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.708467
0.00%
--
+0.24%
$ 2.24M
$ 40.69

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Morph L2 چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Morph L2 به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $94.68B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Morph L2 چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Morph L2 که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WEETH با ثبت تغییر قیمتی 1.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Morph L2 در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته اکوسیستم Morph L2 را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Morph L2 می‌توان به USDC, USDE, USD1 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Morph L2 چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Morph L2 در حال حاضر حدود $94.68B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Morph L2، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.