قیمت امروز Shadows Of Hope

قیمت لحظه‌ ای Shadows Of Hope (SOH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOH به USD برابر با $ 0 برای هر SOH می‌ باشد.

توکن Shadows Of Hope در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,975 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.23M SOH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00116377 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shadows Of Hope (SOH)

ارزش بازار $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K سرمایه در گردش 986.23M 986.23M 986.23M عرضه کل 986,234,056.049102 986,234,056.049102 986,234,056.049102

ارزش بازار فعلی Shadows Of Hope برابر است با $ 30.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOH برابر است با 986.23M، و عرضه کل آن 986234056.049102 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.98K است.