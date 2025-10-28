قیمت Queen Kitty (QKITTY)
-0.30%
+18.45%
+206.74%
+206.74%
قیمت لحظه ای Queen Kitty (QKITTY) برابر است با $0.00101838. در 24 ساعت گذشته، QKITTY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00085275 تا حداکثر $ 0.00102993 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QKITTY برابر با $ 0.00113352 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003789 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، QKITTY در یک ساعت گذشته -0.30%، در 24 ساعت گذشته +18.45% و در 7 روز گذشته +206.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Queen Kitty برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QKITTY برابر است با 995.53M، و عرضه کل آن 995531623.5120468 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.02M است.
امروز، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.00015861 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.0012482622 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.0005010493 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.0000533083168499542 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.00015861
|+18.45%
|30 روز
|$ +0.0012482622
|+122.57%
|60 روز
|$ +0.0005010493
|+49.20%
|90 روز
|$ +0.0000533083168499542
|+5.52%
Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For
Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!
Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.
Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!
$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱
درک، توکنومیکس Queen Kitty (QKITTY) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QKITTY بیشتر بدانید!
