قیمت لحظه‌ ای Queen Kitty امروز برابر است با 0.00101838 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QKITTY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QKITTY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره QKITTY

اطلاعات قیمت QKITTY

وایت‌ پیپر QKITTY

وب‌سایت رسمی QKITTY

توکنومیکس QKITTY

پیش‌بینی قیمت QKITTY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Queen Kitty

قیمت Queen Kitty (QKITTY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 QKITTY به USD:

$0.00101838
$0.00101838
+18.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Queen Kitty (QKITTY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Queen Kitty (QKITTY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00085275
$ 0.00085275
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00102993
$ 0.00102993
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00085275
$ 0.00085275

$ 0.00102993
$ 0.00102993

$ 0.00113352
$ 0.00113352

$ 0.00003789
$ 0.00003789

-0.30%

+18.45%

+206.74%

+206.74%

قیمت لحظه‌ ای Queen Kitty (QKITTY) برابر است با $0.00101838. در 24 ساعت گذشته، QKITTY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00085275 تا حداکثر $ 0.00102993 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QKITTY برابر با $ 0.00113352 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003789 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، QKITTY در یک ساعت گذشته -0.30%، در 24 ساعت گذشته +18.45% و در 7 روز گذشته +206.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Queen Kitty (QKITTY)

$ 1.02M
$ 1.02M

--
--

$ 1.02M
$ 1.02M

995.53M
995.53M

995,531,623.5120468
995,531,623.5120468

ارزش بازار فعلی Queen Kitty برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QKITTY برابر است با 995.53M، و عرضه کل آن 995531623.5120468 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.02M است.

تاریخچه قیمت Queen Kitty (QKITTY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.00015861 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.0012482622 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.0005010493 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Queen Kitty به USD به میزان $ +0.0000533083168499542 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00015861+18.45%
30 روز$ +0.0012482622+122.57%
60 روز$ +0.0005010493+49.20%
90 روز$ +0.0000533083168499542+5.52%

Queen KittyQKITTY چیست

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Queen Kitty (USD)

ارزش Queen Kitty (QKITTY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Queen Kitty (QKITTY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Queen Kitty را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Queen Kitty را بررسی کنید!

QKITTY به ارزهای محلی

توکنومیکس Queen Kitty (QKITTY)

درک، توکنومیکس Queen Kitty (QKITTY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QKITTY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Queen Kitty (QKITTY)

امروز Queen Kitty (QKITTY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای QKITTY به واحد USD برابر است با 0.00101838 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی QKITTY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی QKITTY نسبت به USD برابر است با $ 0.00101838. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Queen Kitty چقدر است؟
ارزش بازار QKITTY برابر است با $ 1.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش QKITTY چقدر است؟
عرضه در گردش QKITTY برابر است با 995.53M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت QKITTY چقدر بوده است؟
QKITTY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00113352 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت QKITTY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
QKITTY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003789 USD رسید.
حجم معاملات QKITTY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QKITTY برابر است با -- USD.
آیا QKITTY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد QKITTY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QKITTY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Queen Kitty (QKITTY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,888.79

$4,100.09

$0.05562

$201.03

$4.2615

$4,100.09

$113,888.79

$201.03

$2.6300

$1,141.10

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001090

$0.0000000000000001482

$0.1638

$0.04556

$0.03709

$0.0000000000204

