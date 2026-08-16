قیمت امروز Delabs Games

قیمت لحظه‌ ای Delabs Games (DELABS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DELABS به USD برابر با $ 0 برای هر DELABS می‌ باشد.

توکن Delabs Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 317,210 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 750.30M DELABS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DELABS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0197292 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DELABS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.22% و در هفت روز اخیر به میزان +45.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Delabs Games (DELABS)

ارزش بازار $ 317.21K$ 317.21K $ 317.21K حجم (24 ساعته) $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M سرمایه در گردش 750.30M 750.30M 750.30M عرضه کل 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Delabs Games برابر است با $ 317.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.99K. عرضه در گردش DELABS برابر است با 750.30M، و عرضه کل آن 3000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.27M است.