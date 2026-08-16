قیمت امروز BIG Indie Games

قیمت لحظه‌ ای BIG Indie Games (BIG) در حال حاضر برابر با $ 0.00332778 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIG به USD برابر با $ 0.00332778 برای هر BIG می‌ باشد.

توکن BIG Indie Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,701 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.70M BIG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIG در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00484664 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00330851 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 93.51 رسیده است.

اطلاعات بازار BIG Indie Games (BIG)

ارزش بازار $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K حجم (24 ساعته) $ 93.51$ 93.51 $ 93.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 332.78K$ 332.78K $ 332.78K سرمایه در گردش 11.70M 11.70M 11.70M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی BIG Indie Games برابر است با $ 35.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 93.51. عرضه در گردش BIG برابر است با 11.70M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 332.78K است.