قیمت امروز Covalent X Token

قیمت لحظه‌ ای Covalent X Token (CXT) در حال حاضر برابر با $ 0.00239506 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CXT به USD برابر با $ 0.00239506 برای هر CXT می‌ باشد.

توکن Covalent X Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,326,351 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 967.15M CXT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CXT در بازه‌ ای بین $ 0.00235521 (حداقل) و $ 0.00246621 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.262856 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00219711 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CXT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -5.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 90.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Covalent X Token (CXT)

ارزش بازار $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M حجم (24 ساعته) $ 90.31K$ 90.31K $ 90.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M سرمایه در گردش 967.15M 967.15M 967.15M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Covalent X Token برابر است با $ 2.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 90.31K. عرضه در گردش CXT برابر است با 967.15M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.39M است.