GKHANGKN چیست

GKHAN is the native token of the BELOBABA ecosystem, revolutionizing the relationship between banking and its users. As the first banking token to reward holders with actual profits and fees from the bank, GKHAN offers access to exclusive benefits, fee discounts, and loyalty rewards. Through the staking program, users can convert GKHAN to X-GKHAN and earn up to 10% monthly in USDT, directly tied to BELOBABA's performance. A built-in deflationary burn mechanism further enhances scarcity and long-term value.

منبع GKHAN (GKN) وب سایت رسمی

GKN به ارزهای محلی

توکنومیکس GKHAN (GKN)

درک، توکنومیکس GKHAN (GKN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GKN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GKHAN (GKN) امروز GKHAN (GKN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GKN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GKN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GKN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GKHAN چقدر است؟ ارزش بازار GKN برابر است با $ 1.74M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GKN چقدر است؟ عرضه در گردش GKN برابر است با 3.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GKN چقدر بوده است؟ GKN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00706978 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GKN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GKN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GKN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GKN برابر است با -- USD . آیا GKN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GKN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GKN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GKHAN (GKN)