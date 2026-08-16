قیمت امروز Peoples Reserve

قیمت لحظه‌ ای Peoples Reserve (PRN) در حال حاضر برابر با $ 0.058423 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRN به USD برابر با $ 0.058423 برای هر PRN می‌ باشد.

توکن Peoples Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,652,892 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 678.73M PRN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRN در بازه‌ ای بین $ 0.058414 (حداقل) و $ 0.059954 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.91 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04695826 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +9.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 510.12 رسیده است.

اطلاعات بازار Peoples Reserve (PRN)

ارزش بازار $ 39.65M$ 39.65M $ 39.65M حجم (24 ساعته) $ 510.12$ 510.12 $ 510.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.42M$ 58.42M $ 58.42M سرمایه در گردش 678.73M 678.73M 678.73M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Peoples Reserve برابر است با $ 39.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 510.12. عرضه در گردش PRN برابر است با 678.73M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.42M است.