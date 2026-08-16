قیمت امروز Changex

قیمت لحظه‌ ای Changex (CHANGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHANGE به USD برابر با $ 0 برای هر CHANGE می‌ باشد.

توکن Changex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80,874 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 202.43M CHANGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHANGE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.123067 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHANGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 298.53 رسیده است.

اطلاعات بازار Changex (CHANGE)

ارزش بازار $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K حجم (24 ساعته) $ 298.53$ 298.53 $ 298.53 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 169.79K$ 169.79K $ 169.79K سرمایه در گردش 202.43M 202.43M 202.43M عرضه کل 425,000,000.0 425,000,000.0 425,000,000.0

ارزش بازار فعلی Changex برابر است با $ 80.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 298.53. عرضه در گردش CHANGE برابر است با 202.43M، و عرضه کل آن 425000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.79K است.