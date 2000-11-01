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برترین توکن‌ های اکوسیستم Blast بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Blast را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.58
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08438
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
8
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
9
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 1,979.74
+0.07%
-0.01%
-2.12%
$ 35.06M
$ 165.95
10
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003411
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0212
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
12
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,318.49
+0.07%
+0.01%
-2.06%
$ 15.99M
$ 11.53K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
14
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002347
+0.04%
+0.21%
-5.96%
$ 14.90M
$ 236.45M
15
USDB
USDB
USDB
$ 0.99809
+0.59%
+0.00%
+0.35%
$ 11.97M
$ 2.36K
16
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.012236
-0.26%
-1.02%
+5.91%
$ 11.51M
$ 7.24M
17
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.25
+0.07%
+0.00%
-1.91%
$ 7.49M
$ 0.27
18
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.972563
-0.04%
-0.00%
-0.45%
$ 7.34M
$ 2.15K
19
Oh no
Oh no
OHNO
$ 7.324E-5
-0.05%
+0.50%
-2.27%
$ 732.40K
--
20
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
21
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.79E-6
0.00%
0.00%
-2.84%
$ 217.87K
--
22
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001321
+0.08%
-1.78%
-5.84%
$ 174.90K
$ 14.72M
23
PacMoon
PacMoon
PAC
$ 0.00016263
0.00%
--
-0.61%
$ 158.57K
$ 2.00
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
25
Zaibot
Zaibot
ZAI
$ 0.00526585
-0.04%
--
+0.21%
$ 96.50K
$ 2.87
26
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-3.28%
$ 74.47K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
28
OX Coin
OX Coin
OX
$ 1.43E-5
0.00%
-0.90%
-3.25%
$ 37.42K
--
29
BladeSwap
BladeSwap
BLADE
$ 0.00032423
0.00%
--
-1.81%
$ 36.33K
$ 1.04
30
Blast Pepe
Blast Pepe
BEPE
$ 2.53196E-7
0.00%
-1.00%
-1.02%
$ 25.32K
--
31
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002768
-0.50%
-2.98%
+2.33%
--
$ 1.32B

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Blast چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Blast به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 31 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $17.58B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Blast چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Blast که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Blast در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 31 توکن از دسته اکوسیستم Blast را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Blast می‌توان به LINK, USDE, WEETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Blast چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Blast در حال حاضر حدود $17.58B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Blast، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.