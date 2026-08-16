قیمت امروز CapIX Protocol

قیمت لحظه‌ ای CapIX Protocol (CPX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CPX به USD برابر با $ 0 برای هر CPX می‌ باشد.

توکن CapIX Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,331.61 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 535.36M CPX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CPX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00250919 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CPX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -96.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CapIX Protocol (CPX)

ارزش بازار $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K سرمایه در گردش 535.36M 535.36M 535.36M عرضه کل 999,983,924.578065 999,983,924.578065 999,983,924.578065

ارزش بازار فعلی CapIX Protocol برابر است با $ 13.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CPX برابر است با 535.36M، و عرضه کل آن 999983924.578065 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.32K است.